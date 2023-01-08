Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами південні околиці Запоріжжя. ФОТО

Вночі російські військові вчергове атакували південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок влучання ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.



На цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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