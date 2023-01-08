Ніч на Донеччині: ворог завдав ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці, обстріляв Курахівську громаду, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту та били по відносному тилу Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після півночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську та два — по Костянтинівці. У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці — промзону. На щастя, обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді. У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці — 3 приватні будинки, у Вовчанці — господарчі приміщення, в Острівському — 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з Градів зазнала Авдіївка — ніхто не постраждав",- йдеться в повідомленні.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці.

На Лисичанському напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади — без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо.

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