Ніч на Донеччині: ворог завдав ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці, обстріляв Курахівську громаду, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після півночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську та два — по Костянтинівці. У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці — промзону. На щастя, обійшлося без жертв.
На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді. У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці — 3 приватні будинки, у Вовчанці — господарчі приміщення, в Острівському — 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з Градів зазнала Авдіївка — ніхто не постраждав",- йдеться в повідомленні.
На Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці.
На Лисичанському напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади — без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо.