Наслідки обстрілу Харківщини російськими окупантами: Били з Бєлгородської області. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Мерефу та Дворічну на Харківщині. Загинув 50-річний чоловік, поранення дістав ще один цивільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням не пресслужбу прокуратури Харківщини.

"7 січня близько 23:00 окупанти завдали ракетний удар по м. Мерефа - зазнало пошкоджень підприємство. Загинув 50-річний чоловік, ще один мирний мешканець отримав поранення. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.

Також ввечері російські військові також обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 100 кв. м: горів приватний житловий будинок. Крім того, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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