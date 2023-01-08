У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає два бойові кораблі. ІНФОГРАФІКА
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Ворог тримає у Чорному морі два бойові кораблі, з них жодного ракетоносія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі знаходяться два ворожі кораблі. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі", - йдеться у повідомленні.
У Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 10 суден, з них п'ять суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.