У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає два бойові кораблі. ІНФОГРАФІКА

Ворог тримає у Чорному морі два бойові кораблі, з них жодного ракетоносія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі знаходяться два ворожі кораблі. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі", - йдеться у повідомленні.

У Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 10 суден, з них п'ять суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 23 судна, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж тижня морпіхи знищили 82 окупанта, 36 артсистем, 1 пункт управління та 1 сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА