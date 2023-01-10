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Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного. ФОТОрепортаж

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Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про нічний обстріл населеного пункту Шебекіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Цієї ночі під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Внаслідок подомового обходу території різні руйнування зафіксовано у 12 приватних домоволодіннях та 2 машинах. Також пошкоджено опору електропередачі, аварійними бригадами ведеться перепідключення. Повне відновлення електропостачання планується до 12:00", - йдеться у повідомленні.

Гладков  також опублікував фото наслідків обстрілу. 

Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 01
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 02
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 03
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 04
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 05
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 06
Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного 07

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Nikolai Chizhevsky
    покажіть кацапам як вигляда справжне пожкодження орками а не пробита шипка та дірка в паркані
  • Garry Grant
    Какієвашідаказатєльства?
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