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Прихильницю "русского мира" затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

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Прикордонники затримали прхильницю "русского мира" під час втечі до Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, з початком повномасштабного вторгнення жінка підтримувала агресію росії проти України.

"Проте, не дочекавшись приходу "асвабадітєлєй", вона вирішила виїхати до Польщі. Під час перевірки її сторінок у соцмережах прикордонники виявили дописи з проросійськими поглядами. Правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили зловмисниці про підозру. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 01
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 02
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 03
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 04
Прихильницю русского мира затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ 05

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    В Польшу сволота лезет, а в дыныры слабо?
  • Evgeny N
    А чого ж ці "скрєпочєлюсні" любітєлі руZкава міра не біжать в той самий "мір", к "асвабадітєлям", яких так чекали? Кудись в Оймякон або на курорти Уренгоя... Дивні безмізкі створіння!
  • Юрий Рыжий
    Треба лишати громадянства України та висилити до кацапії. І все це робити на кордоні.
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