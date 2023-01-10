Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, російські війська знищують цивільну інфраструктуру Херсонської області і гатять по мирному населенню. Окупанти вкотре обстріляли з РСЗВ, мінометів та артилерії Херсонський та Бериславський райони, там фіксують пошкодження та руйнування житлових будинків, механічної бази, є поранені.
"Армія РФ накрила вогнем передмістя Херсона, там прогриміли потужні вибухи, люди залишилися без житла, на місцях виникали пожежі, були повідомлення про загибель домашніх тварин", - йдеться у повідомленні.
В обласному центрі снаряд прилетів на об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа, також пошкоджені квартири у багатоповерхівках, адміністративна будівля, приватні будинки, автомобілі. Під час ворожого обстрілу біля пл. Перемоги загинув чоловік, 71-річна жінка отримала поранення. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових рф на Херсонщині.
У Бериславському районі на ворожій міні підірвався 70-річний чоловік. Встановлено, що в полі біля с.Тараса Шевченка він збирав гілки й сухостій для опалення будинку та наступив на міну. Нині потерпілий в лікарні, у нього мінно-вибухова травма, поранення грудної клітини та перелом ноги.