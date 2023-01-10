Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів та БМП, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
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Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Минулої доби, 9 січня, морські піхотинці знищили БМП та 7 окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, наразі підтверджено знищення 3 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.