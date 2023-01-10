Наслідки ворожих обстрілів Донецької області за добу. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, поліцейські задокументували 21 удар.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби під обстрілами перебували 11 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, смт Велика Новосілка, Курахівка, Райгородок, селах Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Олександро-Шультине", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Унаслідок обстрілів зруйновані та пошкоджені 47 цивільних об‘єктів, – 32 житлових будинки, завод, пошта, магазини, кафе, зупинка громадського транспорту, а також лінія електропередач і автомобілі.

По селу Красногорівка рашисти вдарили з авіації. Селище Курахівка ворог накрив артилерією. Руйнувань зазнали 24 приватних та шість багатоквартирних будинків, є поранені цивільні мешканці.

Чотири ракети "С-300" окупанти спрямували на Краматорський район. Дві з них влучили на територію заводу в Костянтинівці. Один удар прийшовся на Краматорськ та ще один на селище Райгородок – постраждали об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали.

Під масованим вогнем перебував Бахмут. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих місцевих мешканців, постраждали співробітники поліції – один поліцейський загинув.

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