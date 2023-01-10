Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки. ФОТОрепортаж

Рух опору "Жовта Стрічка" розповсюдив в окупованому Генічеську на Херсонщині листівки з нагадуванням, що це територія України.