Митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом за виправдовування російської збройної агресії, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.



Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів", -

Під час обшуку місця проживання митрополита та релігійних споруд правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій, прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа. Обвинувальний акт направлено до суду. За матеріалами СБУ митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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