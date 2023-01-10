Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети "Воїн Азовсталі". ФОТО

Тихоокеанська держава Ніуе випустила пам’ятну срібну монету "Воїн Азовсталі", присвячену українським захисникам Маріуполя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Top World Coins.

На реверсі монети зображений воїн у шоломі із забралом. Рельєф шолома утворений стилізованим зображенням обладнання потужностей заводу. Основою для дизайну цієї сторони монети стала картина художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь".

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"Українські солдати, які чинили опір на "Азовсталі", - доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. На цій срібній монеті вагою 2 унції їхня боротьба зображена за допомогою надрукованого цифровим способом солдатом полку в метафоричній броні. Його прикрашає металургійний завод, який служив їм прикриттям та символом стійкості. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті цією пам'яткою. Він обов'язково займе особливе місце у вашій колекції та у вашому серці", - зазначається в описі до монети.

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На аверсі розміщується герб Ніуе та напис "Острів Ніуе". Також тут міститься інформація про номінал монети (5 доларів), її вагу (2 унції, близько 62,2 грама), рік випуску (2022) та пробу срібла, з якої вона виготовлена (999).









