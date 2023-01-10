На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк. ФОТО

Підрозділами сил оборони Києва нарощуються система інженерних загороджень на півночі Київської області, зокрема мінування танкодоступних ділянок.

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо.





Мінування ділянок місцевості проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки наших підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії", - зазначив Павлюк.

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