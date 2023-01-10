Новини Фото • Війна

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк. ФОТО

8 73022
Підрозділами сил оборони Києва нарощуються система інженерних загороджень на півночі Київської області, зокрема мінування танкодоступних ділянок.

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 01

"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо.

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 02
На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 03

Мінування ділянок місцевості проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки наших підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії", - зазначив Павлюк.

Також читайте: Україна має достатньо сил та засобів для захисту Києва, - Павлюк

На півночі Київщини проводиться мінування танкодоступних ділянок, - Павлюк 04

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А Чонгар перед війною розмінували, дебіли зелені!
  • Марк Муржи
    Так кто же приказал разминировать чонгар и дороги на Херсон!! зеленский ???или его тупая банда кухарок Верещук и ермак???? или кто то другой или третий!!... что за секретность такая??
  • Перехватчик
    А що заважало це зробити рік тому назад?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини