Через удар ЗСУ по селу на окупованій Луганщині могли загинути понад 80 робітників з Росії, які рили окопи, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару Збройних сил України по селу Лантратівка на окупованій частині Луганської області могли загинути понад 80 осіб, більша частина з них - вахтові робітники з російського Новосибірська, які приїхали рити окопи та встановлювати захисні споруди.

Це випливає із розслідування журналістів Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

16 грудня 2022 року окупанти повідомили про обстріл школи у селі Лантратівка. Стверджувалося, що через влучання трьох ракет із установки HIMARS начебто загинули 11 мирних жителів і ще 17 були поранені.

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Тоді у мережі та в проросійських пабліках з’явилися повідомлення, що в Лантратівці начебто загинули будівельники з окупованої Луганщини та Харківщини, які приїхали "відновлювати інфраструктуру". Однак журналісти російської служби "Радіо Свобода" з’ясували, що насправді здебільшого серед загиблих у Лантратівці були росіяни, які приїхали на окуповані території на заробітки.

У розслідуванні журналісти вказують на акаунт у мережі "Вконтакте" жителя одного з російських регіонів, де він публікував фотографії та відео свіжовиритих окопів та ДОТів (довготривалі оборонні точки). У грудні він перебував у місті Валуйки Бєлгородської області РФ, де, ймовірно, жили наймані робітники. Журналісти з’ясували, що знімки були зроблені за кілометр від Лантратівки. Той же чоловік пізніше опублікував фотографії наслідків обстрілу села.





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Журналісти поговорили з ним та з’ясували, що він приїхав на Луганщину по оголошенню від компанії "СтройКом". Чоловік розповів подробиці про обстріл школи у Лантратівці.

"До Лантратівки з нами приїхали два автобуси з Новосибірська, з покрівельниками та теслями. Нас возили щодня через кордон, а їх поселили у школі. Три HIMARS за наведенням, офіційно - 11 трупів, неофіційно - 84. О третій годині ночі - 3 ракети, одна, потім через 5 секунд друга та третя. Кімнату майстрів рознесло на шматки", - розповів чоловік.

Підтвердити вказану чоловіком цифру про 84 загиблих з інших джерел не вдалося.

За даними журналістів, компанія "СтройКом" публікує у мережі оголошення про набір вахтових робітників, у тому числі на об’єкти, розташовані на території окупованих Росією українських областей. Регулярні набори робітників у Луганську область "СтройКом" почав проводити з початку листопада 2022 року. У більшості оголошень прямо вказувалося про будівництво військових об’єктів.

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