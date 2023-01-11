Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Нікопольщині вночі знову було напружено…
Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.
Усюди минулося без постраждалих.
У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.
У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у решті районів ніч минула тихо - без тривог та надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.