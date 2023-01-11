Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі. ФОТОрепортаж

9270
Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщині вночі знову було напружено…

Росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії. Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь.

Усюди минулося без постраждалих.

У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.

У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у решті районів ніч минула тихо - без тривог та надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також: Рашисти двічі обстріляли Нікопольщину із "Градів" та важкої артилерії, прилетіло понад 30 снарядів, - ОВА

Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі 01
Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі 02
Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі 03
Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольщину, пошкоджено будинки, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газогін та електромережі 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини