Ліквідація масштабної пожежі на складі піротехніки у Харкові. ФОТОрепортаж
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Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі у Харкові, спричинену ворожими обстрілами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 10 січня близько 23:00 ворог завдав ракетного обстрілу по Харкову. Одна з ракет влучила у одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м.
Пожежу ліквідовано о 01:41. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 фахівців Головного управління ДСНС України у Харківській області.