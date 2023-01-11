Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов. ФОТО

У боях за незалежність України загинув відомий кам’янець-подільський спортсмен та тренер Костянтин Агапов. Йому було 35 років

Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна забрала життя мого брата, Костянтина Агапова... Був знаною в місті та далеко за межами України людиною - інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств ММА, тренер", - написав Посітко.

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Костянтин Агапов закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Серйозно займався спортом - був майстром спорту з бойового самбо, інтернаціональним чемпіоном зі змішаних єдиноборств ММА.

"Кілька останніх років Костянтин займався тренерством, був тренером зі змішаних єдиноборств кам'янець-подільського спортивного клубу "Гуни", сприяв створенню у місті сприятливих умов для розвитку спортивних навичок серед дітей та молоді", - каже друг та тренер Костянтина Агапова Юрій Нестеровський.

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Костянтин Агапов служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей.



