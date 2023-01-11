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Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов. ФОТО

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У боях за незалежність України загинув відомий кам’янець-подільський спортсмен та тренер Костянтин Агапов. Йому було 35 років

Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна забрала життя мого брата, Костянтина Агапова... Був знаною в місті та далеко за межами України людиною - інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств ММА, тренер", - написав Посітко.

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Костянтин Агапов закінчив Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Серйозно займався спортом - був майстром спорту з бойового самбо, інтернаціональним чемпіоном зі змішаних єдиноборств ММА.

"Кілька останніх років Костянтин займався тренерством, був тренером зі змішаних єдиноборств кам'янець-подільського спортивного клубу "Гуни", сприяв створенню у місті сприятливих умов для розвитку спортивних навичок серед дітей та молоді", - каже друг та тренер Костянтина Агапова Юрій Нестеровський.

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Костянтин Агапов служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У загиблого бійця залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов 01
Боронячи Україну, загинув чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Костянтин Агапов 02

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
  • vuiko dobrui
    Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
  • Amber
    Світла пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття його родині 😪😪😪
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