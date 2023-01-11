Рашисти обстріляли обласну дитячу лікарню в Херсоні, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти обстріляли Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські окупанти продовжують воювати з Херсонською обласною дитячою клінічною лікарнею.

"Вчора ввечері рашисти знову атакували медзаклад - обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено 6-поверховий неонатальний корпус - в будівлі вибито вікна", - йдеться у повідомленні

Також постраждала й поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон.

"На щастя, через цю російську атаку люди не постраждали", - резюмує Янушевич.







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