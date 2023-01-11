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Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, кадровий співробітник регіонального управління ФСБ РФ по Красноярському краю, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності і державній безпеці України збирає відомості на користь держави-агресора.

Він залучив до цієї діяльності громадянина України, з яким налагодив контакти через соціальну мережу. У лютому 2017 року співробітник спецслужби запросив його до Красноярського краю та завербував до співпраці, яка тривала до весни 2022 року.

За допомогою спільника співробітник ФСБ РФ зібрав та передав своєму керівництву інформацію про місцезнаходження корпусів окремого полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, інформацію щодо дислокації та переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Завербований громадянин України засуджений за державну зраду до 16 років позбавлення волі.

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Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс Генпрокурора 01

Топ коментарі

  • Історик Воєнрук
    Шпигун??? Співробітник фсб??? Хто б міг подумати? КЛОУНИ,мля...
  • Владимир Сухов e5dee246
    Яка маячня! Робітник ФСБ займається шпігунством в Україні ! Тут робітники якогось ОП працюють на ФСБ і все нормально.
  • Яр Холодний
    Та йому "до сраки" Сидить собі в Росії "и в ус не дует" Все одно їх тримають на місці й не випускають за кордон А якщо в Росії "стане жарко" - видадуть "липовий" паспорт і буде він жить спокійно десь у Латинській Америці А придурок що на нього "пихтів" - буде баланду сьорбать Навіть на обмін не поторапить
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