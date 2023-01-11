Захищаючи Україну, загинув прикордонник Микола Літвінов. ФОТО

Захищаючи Україну від окупантів, загинув прикордонник Микола Літвінов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонник Микола Літвінов загинув 2 січня 2023 року під час обстрілу позицій зі ствольної та реактивної артилерій на сході України.

"Чоловік проходив службу у Луганському прикордонному загоні та захищав нашу Батьківщину, як мужній воїн та справжній син свого народу", - йдеться у повідомленні.





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