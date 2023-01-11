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На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТО

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Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали організатора та його пособників під час спроби незаконного переправлення через державний кордон двох чоловіків призовного віку.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Організаторами злочинної схеми виявились місцеві жителі Одещини, віком від 24, 31 та 37 років. Для втілення своєї оборудки чоловіки зареєстрували телеграм-канал, яким і скористались два жителі Вінницької та Харківської областей. За послуги незаконного переправлення ділки правили від 1500 до 3800 доларів США з кожного.

Під час проведення обшуку у фігурантів справи було вилучено грошові кошти в сумі 10300 доларів США, ймовірно отриманих від незаконних дій", - йдеться в повідомленні.

За ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через державний кордон 01

Топ коментарі

  • Буба Бубченко
    Зате живі.
  • Hanka Panyanka
    гроші можуть робити справжні дива..., в мене є знайомий, який перетнув кордон, але сума була значно вища, я гадаю, що прикордонники теж інколи допомагають, якщо грошей вистачає..., я бачу, якщо суми невеликі, то таких майже завжди ловлять...
  • Advokat Savchuk
    Бачу на жилетах напис "уввб"- внутрішня безпека, тобто наглядачі за простими погранцями, можливо й з іншої області. Генералу мулу з речницею/смокталкою цього разу обламалось
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