На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТО

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали організатора та його пособників під час спроби незаконного переправлення через державний кордон двох чоловіків призовного віку.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Організаторами злочинної схеми виявились місцеві жителі Одещини, віком від 24, 31 та 37 років. Для втілення своєї оборудки чоловіки зареєстрували телеграм-канал, яким і скористались два жителі Вінницької та Харківської областей. За послуги незаконного переправлення ділки правили від 1500 до 3800 доларів США з кожного.



Під час проведення обшуку у фігурантів справи було вилучено грошові кошти в сумі 10300 доларів США, ймовірно отриманих від незаконних дій", - йдеться в повідомленні.



За ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба