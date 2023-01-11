На Одещині ліквідовано канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. ФОТО
Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.
"Організаторами злочинної схеми виявились місцеві жителі Одещини, віком від 24, 31 та 37 років. Для втілення своєї оборудки чоловіки зареєстрували телеграм-канал, яким і скористались два жителі Вінницької та Харківської областей. За послуги незаконного переправлення ділки правили від 1500 до 3800 доларів США з кожного.
Під час проведення обшуку у фігурантів справи було вилучено грошові кошти в сумі 10300 доларів США, ймовірно отриманих від незаконних дій", - йдеться в повідомленні.
За ознаками вчинення кримінального правопорушення за статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.