Пригожин опублікував знімки нібито з шахт Соледара. В ЗСУ спростували. ФОТО
Фото нібито з Соледара опубліковано в телеграм-каналі Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ПВК "Вагнер" взяли під контроль усю територію Соледара. У центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої. Кількість полонених буде повідомлено завтра", - заявив він.
Пригожин твердить, що Соледар штурмували тільки бойовики ПВК "Вагнер". І публікує нібито зроблене в шахтах Соледара фото.
Стратком ЗСУ повідомляє, що Пригожин збрехав. Насправді фото зроблене в печері в районі Володимирівки у Донецькій області.
"Схоже на те, що місце знаходження прихожина не відповідає дійсності і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків. Соледар був, є і завжди буде українським!", - заявили у Страткомі.
Так, за повідомленням Страткому ЗСУ, виглядають шахти Соледара
А так - шахта на Донеччині, де Пригожин зробив своє фото, - стверджують у Страткомі