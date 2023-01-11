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Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії. ФОТОрепортаж

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Днями прикордонники отримали від Норвегії понад 100 генераторів для забезпечення підрозділів охорони кордону.

Про це Держприкордонслужба повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Держприкордонслужба плідно співпрацює з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ загрозам.

Днями прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання – понад 100 генераторів", - йдеться в повідомленні.

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Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії 01
Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії 02
Понад 100 генераторів отримали українські прикордонники від Норвегії 03

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