Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюдили в окупованих Сімферополі, Феодосії та Ялті понад 400 листівок, намалювали графіті та розвішали нові жовті стрічки.

Про це повідомляють у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

рашисти, розуміють неминучість своєї поразки, тож маємо для них лише одну пораду - збирайте свої речі і їдьте з України! Бо Крим - це Україна! Бо ми на своїй землі.

"Ми дякуємо нашим активістам за спротив рашиській окупації і закликаємо всіх хто проживає на тимчасово окупованій території України - долучатись до нашого руху через чат-бот "РАЗОМ"", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли в окупованому Генічеську проукраїнські листівки. ФОТОрепортаж

Для того, щоб стати частиною руху, необхідно роздрукувати плакати, поширити їх містом, сфотографувати та надіслати через чат-бот "Разом".











