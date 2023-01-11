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Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Черговий обстріл Курахового на Донеччині здійснили росіяни сьогодні опівдні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, обійшлося без постраждалих, однак є руйнування. Прямим влучанням пошкоджено адмінбудівлю та громадську вбиральню, частково пошкоджена житлова 5-поверхівка та колектор. Також є влучання на територію підприємства - технологічний процес не припинено. Щодня росіяни скоюють все нові й нові воєнні злочини на Донеччині. Все ретельно документуємо. За все будуть відповідати!", - йдеться у повідомленні. 

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Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА 01
Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА 02
Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА 03
Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА 04
Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА 05
Рашисти обстріляли Курахове, - ОВА 06

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