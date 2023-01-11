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Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрічається із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - зазначив Зеленський. 

Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 01
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 02
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 03
Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові 04

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Топ коментарі

  • Stanislav Voronenko
    Нашим братам- сусідам велика подяка за все
  • Підлога Маккартні
    А Елдак где? В Киеве остался или фотографирует?
  • Чайка Київ
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