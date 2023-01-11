Зеленський зустрічається із Дудою та Науседою у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Львові зустрічається із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!", - зазначив Зеленський.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України