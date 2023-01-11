Новини Фото • Війна

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів. ФОТО

12 59473
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту рації, дрони та дальноміри.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 01

"Люди, на напрямку Бахмут, Соледар, Кремінна, тривають дуууууууже важкі бої!! Кровопролитні бої з сотнями загиблих та поранених І дуже холодно, морози до -18 Почуйте ! Смс про допомогу приходять один за одним , посилки на фронт відправляємо кожного дня

Завтра треба викупити ще 4 рації Моторола - 105 тис. грн на п’ять бійців одна рація. Треба три дальноміри - кожний 18 900 грн,  тактичні теплі перчатки 32 штуки та два дрони Мавік 3 Комбо по 114 тис. грн", - повідомила волонтерка.

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 02

Також читайте: У Бахмуті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібна допомога, - волонтерка Юсупова

Юсупова також прозвітувала про витрати раніше зібраних коштів:

"За декілька днів викупила 8 рацій Моторола - 206 200 грн, два тепловізори - 103 тис. грн, тактичні перчатки 22 пари - 12 тис. грн, приціл - 32 тис. грн , ліки - 9 тис. грн, ще ідуть біноклі та дальноміри. Дуже прошу допомогати у кого є можливість".

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 03
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 04
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 05
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 06
На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 07

Реквізити для допомоги:

Пайпал [email protected]

5168752017223390 приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 08Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На Сході дуже важкі бої та морози до -18: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні рацій, дронів та інших необхідних речей для воїнів 09Номер картки Банки 5375 4112 0025 4253і

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Мороз з'їдає пальців шкіру,
    Прилип на груди автомат,
    Вже загубив слова про Віру,
    Крізь зуби тільки чортів мат.

    Холодне лезо ріже спину,
    Примерзла до щоки сльоза,
    Ще й вітер, курва, без зупину
    Січе безжально, мов лоза.

    Застигли, як в бетоні, берці,
    В полоні не ворушать слід,
    Гаряча тільки кров у серці,
    Все інше просто - мертвий лід.

    Вогнем дуріє клятий ворог,
    Від жару тільки сніг хрипить,
    Та сохне в автоматі порох,
    Та в жилах лише лють кипить.

    Я не боюсь гармат пожежі,
    Я вже давно забув про страх,
    Для духу - не існують межі,
    Характер - не згорає в прах.

    Дивуйтесь, паничі, в Європі,
    Дурійте, кляті москалі,
    Я не замерз! Я тут! В окопі!
    Зігрітий з рідної землі!

    Автор: волонтер Василь Ковтун.
  • Петро Вебер
    Допоможемо звичайно
  • Константин 941a3274
    Допоміг! Здоров'я бійцям та перемог!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини