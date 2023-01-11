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Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій. ФОТО

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Україна отримала від Норвегії 10 мостів, які будуть встановлені на деокупованих територіях.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що це тимчасові конструкції, призначені для пересування важких транспортних засобів – вантажівок із гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад та іншого транспорту.

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Україна отримала від Норвегії 10 мостів для визволених територій 03

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Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу на відновлення інфраструктури. Раніше тимчасові мости надійшли з Чехії та Франції.

Незабаром, "Укравтодор" чекає на мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

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