Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві. ФОТОрепортаж

Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.





До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.





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Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

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