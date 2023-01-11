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Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві. ФОТОрепортаж

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Сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 01

Американську техніку кораблями привезли до портового міста Фліссінген. Нідерландські військові допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 02
Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 03

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 04
Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 05

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Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 06
Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 07

Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

Сотні одиниць важкої техніки армії США прибули в Європу для розміщення у Польщі та Литві 08

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Топ коментарі

  • Yuri Sotnyk
    Все йде по плану. Це війна. Сьогодні в Польщі. Завтра в Україні. В кацапстані вже істерика.
  • Візор Гук
    оце дивлюсь на все це добро а перед очима асфальт, кловуна мать....... .
  • Oleg K 0ff374ed
    Очень не хочется, но все-таки должен напомнить. Ядерное оружие Украина отдала кацапу. Своими руками, по "договору". Тому самому кацапу, с каким в те времена чуть ли ни в десна жахались, проводили совместные военные учения и вообще были браться навек. Отдали, кстати, в обмен на обещание кацапа нас защитить, если недайбох коварные пиндосы все-таки решат напасть, ага.
    А через четверть века оказывается виноваты США - "сцикуны", как их здесь чуть выше назвал какой-то имбецил.
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