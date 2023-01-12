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Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП, - соцмережі . ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Бєлгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння беспілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали. 

Інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Сєверний.

"Щось зачепило високовольтні дроти у Сєверному. Передають, що літальний апарат упав на дроти", - пише "Белгородский осведомитель".

Згодом стало відомо, що спалах і часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.

"Читачі з селища Сєверний повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться у публікації.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає. Згодом жителі Сєверного розповіли, що електропостачання вже відновлено.

Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП, - соцмережі  01
Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП, - соцмережі  02
Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП, - соцмережі  03

Також користувачі телеграм-каналу зазначають, що  Імовірно, це новий дрон ЗС РФ Оріон. На третьому фото, ймовірно, ракета КАБ-20, яку здатний переносити Оріон.

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Скрєпнєнько. До нас летів і заблукав.
  • Юрий Педаченко
    Если летел и зацепил, то это их рукожопы запускали! Молодцы
  • Bodalux
    Кацапи проводять на рашці практичні навчання по руйнування енергосистеми, тоді бажаю і далі таких результативних влучань)
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