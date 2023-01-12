Частина російської Бєлгородської області знеструмлена через падіння дрона на ЛЕП, - соцмережі . ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бєлгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння беспілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Інцидент стався у середу, 11 січня, пізно ввечері, у селищі Сєверний.

"Щось зачепило високовольтні дроти у Сєверному. Передають, що літальний апарат упав на дроти", - пише "Белгородский осведомитель".

Згодом стало відомо, що спалах і часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти ЛЕП.

"Читачі з селища Сєверний повідомляють про те, що приблизно о 23:15 стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул", - йдеться у публікації.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає. Згодом жителі Сєверного розповіли, що електропостачання вже відновлено.







Також користувачі телеграм-каналу зазначають, що Імовірно, це новий дрон ЗС РФ Оріон. На третьому фото, ймовірно, ракета КАБ-20, яку здатний переносити Оріон.