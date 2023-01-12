Виявлено уламок ракети, якою військові РФ вночі атакували Запоріжжя. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі виявили уламок ворожої ракети, якою окупанти атакували місто.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.

За попередніми даними, всі люди цілі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також виявлено уламок ворожої ракети.

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