Виявлено уламок ракети, якою військові РФ вночі атакували Запоріжжя. ФОТОрепортаж
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У Запоріжжі виявили уламок ворожої ракети, якою окупанти атакували місто.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.
За попередніми даними, всі люди цілі", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що також виявлено уламок ворожої ракети.