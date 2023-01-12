Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, пошкоджено приватні будинки. ФОТО
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Росіяни вкотре завдали удару по Нікопольщині з важкої артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нікопольщину знову обстрілювали… Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії.
Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди вціліли.
Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.