Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, пошкоджено приватні будинки. ФОТО

Росіяни вкотре завдали удару по Нікопольщині з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщину знову обстрілювали… Росіяни вкотре завдали удару по нічному району з важкої артилерії.



Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди вціліли.



Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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