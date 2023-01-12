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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. ФОТОрепортаж

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Унаслідок нічного удару пошкоджено будинки в одному з приватних секторів Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали.

Усі комунальні служби вже працюють на місцях", - написав він.

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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 01
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 02
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 03
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 04

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Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 05
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 06
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 07
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 08
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 09
Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста 10

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