Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. ФОТОрепортаж
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Унаслідок нічного удару пошкоджено будинки в одному з приватних секторів Запоріжжя.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"В результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів міста. На щастя, люди не постраждали.
Усі комунальні служби вже працюють на місцях", - написав він.