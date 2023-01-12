Окупанти остаточно зруйнували історичний "Будинок з годинником" у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

"Будинок з годинником", який є історичною пам’яткою, де розташовувалася майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова, - знесено.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку демонтажу окупанти волали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона — реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя", - написав Андрющенко.

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"Фото ще вчора. Та фото сьогодні", - додав Андрющенко.