Рашисти ведуть вогонь вздовж усієї лінії фронту на Донеччині, зранку розпочався обстріл Курахового, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці тривали обстріли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар - пошкодили 6 будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки - без жертв.

"На Донецькому напрямку впродовж доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, 3 багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок. Зранку розпочався новий обстріл Курахового - його наслідки ще належить встановити. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади. В Соледарі тривають інтенсивні обстріли. Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада - пошкоджено дорогу, без жертв.

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На Лисичанському напрямку зруйновано 3 будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.







