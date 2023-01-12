Чергову прихильницю "русского мира" арештували на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті арештували прихильницю "русского мира". Жінка виправдовувала збройну агресію та пропагувала окупацію України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, з квітня 2022 року жителька Прикарпаття через власні акаунти у забороненій соцмережі поширювала матеріали з підтримкою збройної агресії РФ проти України та виправдовувала окупантів.

"Підозрювана розповсюджувала заклики щодо припинення існування України як самостійної держави, а також розміщувала пропагандистські відео із захоплених міст як із "освобожденных городов", - йдеться в повідомленні.

Жінку затримано та повідомлено про підозру. Їй інкримінують підтримку дій окупантів та закликів до повалення конституційного ладу в Україні, поширення матеріалів із виправдовуванням та визнанням правомірною збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Також обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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