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Чергову прихильницю "русского мира" арештували на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

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На Прикарпатті арештували прихильницю "русского мира". Жінка виправдовувала збройну агресію та пропагувала окупацію України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора

"За даними слідства, з квітня 2022 року жителька Прикарпаття через власні акаунти у забороненій соцмережі поширювала матеріали з підтримкою збройної агресії РФ проти України та виправдовувала окупантів.

"Підозрювана розповсюджувала заклики щодо припинення існування України як самостійної держави, а також розміщувала пропагандистські відео із захоплених міст як із "освобожденных городов", - йдеться в повідомленні.

Жінку затримано та повідомлено про підозру.  Їй інкримінують підтримку дій окупантів та закликів до повалення конституційного ладу в Україні, поширення матеріалів із виправдовуванням та визнанням правомірною збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Також обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Чергову прихильницю русского мира арештували на Прикарпатті 01
Чергову прихильницю русского мира арештували на Прикарпатті 02
Чергову прихильницю русского мира арештували на Прикарпатті 03
Чергову прихильницю русского мира арештували на Прикарпатті 04

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Топ коментарі

  • izzabaru
    з квітня 2022 року жителька Прикарпаття Джерело: https://censor.net/ua/p3392795
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    "Бєженка", очевидно. Бо до квітня вона Прикарпаття й не бачила.
  • Gal
    Прикарпаття - іванофранківщина, частина львівщини та трошки тернопільщини. А такої мерзоти тут є, нажаль, але то все "бєжєнки". Тут їх утримують, годують, а вінавати біндєровци. Зустрічав таких, тупа, впорота мерзота. Невиліковно в них то.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У цієї дурепи одна звилина-яка сто відсотків не в голові...
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