В Росії поховали з почестями "вагнерівеця", який забив до смерті свою матір, - росЗМІ. ФОТОрепортаж

У російському Сєрові попрощалися з 46-річним Сергієм Молодцовим, який загинув на війні проти України. Чоловік вступив у ПВК "Вагнера", коли відбував термін у колонії. Його засудили за вбивство матері.

Про це повідомляє російське видання E1.ru, передає Цензор.НЕТ.

В адміністрації міста Сєров називають Молодцова "творчою натурою" та "людиною, яка любить життя".

У картотеці Сєровського суду є вирок, винесений Молодцову у березні 2017 року. У документі зазначено, що Сергій разом зі своєю співмешканкою жив у літньої матері, щоб доглядати її. Він зловживав алкоголем і одного вечора, коли напився, забив матір до смерті.

Ударами він зламав матері щелепу, плече, розбив обличчя та голову. Через травми (враховуючи хронічні захворювання) пенсіонерка померла. Свою провину на суді син заперечував, стверджуючи, що жінка сама випадково впала.

Раніше Молодцов був судимий за тією самою статтею ("Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело до необережності смерті потерпілого") в Уссурійську. Його засудили до дев'яти років ув'язнення, але відпустили умовно-достроково. Суд у Сєрові у 2017 році засудив злочинця до 11,5 років колонії особливого режиму. Фактично Молодцов відсидів трохи більше п'яти років.

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