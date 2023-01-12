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Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори. ФОТОрепортаж

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Дніпропетровська область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори, які живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори: один - 830 кВт і два по 550 кВт.

Передали їх Кривому Рогу та Кам’янському. Вони живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.

Дякую партнерам за слушну підтримку", - написав він.

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Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори 01
Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори 02
Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори 03
Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори 04

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