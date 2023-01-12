Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори. ФОТОрепортаж

Дніпропетровська область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори, які живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори: один - 830 кВт і два по 550 кВт.



Передали їх Кривому Рогу та Кам’янському. Вони живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.



Дякую партнерам за слушну підтримку", - написав він.

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