Дніпропетровщина отримала від уряду Чехії три потужні дизельні генератори. ФОТОрепортаж
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Дніпропетровська область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори, які живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша область отримала від Уряду Чехії три потужні дизельні генератори: один - 830 кВт і два по 550 кВт.
Передали їх Кривому Рогу та Кам’янському. Вони живитимуть насоси водоканалів у разі відсутності електрики.
Дякую партнерам за слушну підтримку", - написав він.