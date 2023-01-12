На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі, ракетоносіїв немає. ІНФОГРАФІКА
6510
Сьогодні, 12 січня, кількість російських кораблів у Чорному морі збільшилась, проте серед них досі немає ракетоносіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі кораблі; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів", - йдеться у повідомленні.
У Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.