У РФ до 17 років позбавлення волі засудили кримського імама, обвинуваченого в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". ФОТО

Кримському імаму Раїфу Февзієву, якого обвинувачують в участі в ісламській політичній партії "Хізб ут-Тахрір", російський суд ухвалив 17 років позбавлення волі.

Про це повідомило громадське об'єднання "Кримська солідарність" у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя визнав релігійного діяча Раїфа Февзієва винним та засудив його до 17 років позбавлення волі. Перші три він має відбувати у в'язниці. Також встановив обмеження після звільнення строком на 1,5 року", - повідомили в "Кримській солідарності".

Оголошення вироку відбулося в Південному окружному військовому суді (Росія). На засідання із тимчасово окупованого Криму приїхали майже 30 осіб.

Як повідомлялося, 17 серпня 2021 року відбувалися масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму та у Балаклавському, Нахімівському районах Севастополя.

Усі затримані відвідували політично мотивовані "судові процеси" в Криму, підтримували сім'ї політв'язнів. Серед затриманих був Раїф Февзієв.

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На оголошення вироку Раїф Февзієв прийшов у білій футболці з написом "Наш народ не терористи".

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