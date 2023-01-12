У РФ до 17 років позбавлення волі засудили кримського імама, обвинуваченого в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". ФОТО
Про це повідомило громадське об'єднання "Кримська солідарність" у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Суддя визнав релігійного діяча Раїфа Февзієва винним та засудив його до 17 років позбавлення волі. Перші три він має відбувати у в'язниці. Також встановив обмеження після звільнення строком на 1,5 року", - повідомили в "Кримській солідарності".
Оголошення вироку відбулося в Південному окружному військовому суді (Росія). На засідання із тимчасово окупованого Криму приїхали майже 30 осіб.
Як повідомлялося, 17 серпня 2021 року відбувалися масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму та у Балаклавському, Нахімівському районах Севастополя.
Усі затримані відвідували політично мотивовані "судові процеси" в Криму, підтримували сім'ї політв'язнів. Серед затриманих був Раїф Февзієв.
На оголошення вироку Раїф Февзієв прийшов у білій футболці з написом "Наш народ не терористи".