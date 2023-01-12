Затримано чоловіка, який розвідував місця розташування озброєння ЗСУ на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Після надання письмової згоди на співпрацю з окупантами чоловік отримав оперативний псевдонім "Тень" і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
"За вказівкою фсб він об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед російський агент намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ.
Крім цього передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.
"За даними слідства, зрадник підтримував комунікацію з фсб через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал. Саме туди він скидав отримані відомості у вигляді фото-, відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості.
Встановлено, що у подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого "покриття" регіону щодо збору розвідданих на користь фсб. Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором Також у фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку", - розповіли у Службі безпеки.
Йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.