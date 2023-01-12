Рашисти обстріляли Гуляйполе, горіли житлові будинки, загинула жінка, - Запорізька ОВА. ФОТО
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Від ворожих обстрілів продовжує потерпати населений пункт Гуляйполе Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні вночі внаслідок удару ракет горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства.
"На жаль, одна жінка, 1949 року народження, загинула. Щирі співчуття її рідним та близьким. Також з під завалів рятувальники витягли чоловіка. Йому вже надається необхідна медична допомога. Ще одна людина отримала поранення внаслідок вчорашнього обстрілу міста", - йдеться у повідомленні.