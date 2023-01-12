У деокупованому селі Луганщини правоохоронці знайшли танкові та артилерійські снаряди РФ. ФОТО

Протягом п’яти днів вибухотехніки обстежили на наявність ворожих боєприпасів, їх залишків та інших вибухонебезпечних предметів с. Невське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Луганщини.

"Вибухотехніки поліції зазначають, що під час огляду території селища фахівці виявили та надалі знищили наступні снаряди:

п’ять осколково-фугасних снарядів калібру 152 мм;

три танкових вишибних заряди;

два вишибних артилерійських заряди;

два танкових кумулятивних снаряди калібром 125 мм", - йдеться в повідомленні.

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