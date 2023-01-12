Минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини 21 раз, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські військові обстріляли житло та інфраструктуру міст Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Лиман, смт Велика Новосілка, селах Бересток, Іллінівка, Новобахмутівка, Парасковіївка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію Донецької області.

"Рашисти били по мирному населенню з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Смерч", артилерії, танків, мінометів.

Знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 15 житлових будинків, адмінбудівлі, приміщення поліцейської станції та ДСНС, господарські приміщення, гаражі", - йдеться в повідомленні.

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