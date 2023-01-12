Загарбники обстріляли Куп’янськ та Дворічну, двоє людей поранено, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини поранено мирних жителів, прокурори та слідчі поліції документують наслідки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 12 січня близько 9:00 окупанти обстріляли смт Дворічна. Отримав поранення 68-річний чоловік.

Цього ж дня близько 13:30 російські військові здійснили мінометний обстріл житлового кварталу у м. Куп‘янськ. Поранено 76-річного чоловіка.

Прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів з боку військових держави-агресора.

Також читайте: Поліція зафіксувала факти спилювання зубів у катівнях окупантів на Харківщині





