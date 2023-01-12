Бійці 79-ї ОДШБр, які захищають Мар’їнку, отримали мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку. ФОТО

Петро Порошенко привіз 79-й бригаді, що захищає Мар’їнку, планшети, телевізори, зимові шини та мобільний банно-побутовий комплекс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у Facebook.

"Сьогодні завезли їм планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Привезли і дефіцитний товар – шини. Бо велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, а ось коліс не вистачає завжди", – розповів Порошенко.

"Привезли вже другий для 79-ки банний комплекс, ну і шоколад ROSHEN до чаю", – також зазначив він."Упевнені, що заїдемо ще. Запорука нашого успіху — системне забезпечення ЗСУ всім необхідним, адже саме завдяки їм Україна буде", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

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Волонтери ГО "Справа Громад" планують передати на фронт не менше п’яти десятків подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню подарували 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.