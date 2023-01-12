Новини Фото • Війна

Бійці 79-ї ОДШБр, які захищають Мар’їнку, отримали мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку. ФОТО

6 74945
Петро Порошенко привіз 79-й бригаді, що захищає Мар’їнку, планшети, телевізори, зимові шини та мобільний банно-побутовий комплекс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у Facebook. 

"Сьогодні завезли їм планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Привезли і дефіцитний товар – шини. Бо велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, а ось коліс не вистачає завжди", – розповів Порошенко.

Бійці 79-ї ОДШБр, які захищають Мар’їнку, отримали мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку 01

"Привезли вже другий для 79-ки банний комплекс, ну і шоколад ROSHEN до чаю", – також зазначив він."Упевнені, що заїдемо ще. Запорука нашого успіху — системне забезпечення ЗСУ всім необхідним, адже саме завдяки їм Україна буде", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Бійці 79-ї ОДШБр, які захищають Мар’їнку, отримали мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтери готують для фронту партію із семи побутових кунгів. ФОТОрепортаж

Волонтери ГО "Справа Громад" планують передати на фронт не менше п’яти десятків подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню подарували 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Топ коментарі

  • Ан Мур
    "Україна буде", - наголосив лідер "Європейської Солідарності"! Порошенко вважає, що Україна має шанс здійснити «квантовий стрибок»
    Україна має унікальний шанс після перемоги здійснити стрімкий прорив у розвиту - про це пише Петро Порошенко у статті для «Української правди».
    Складовими такого «квантового стрибка», як вважає Порошенко, можуть стати нові індустрії, потужний ВПК і продовольчі потужності України.
    «В нас сьогодні як ніколи є шанс здійснити стрімкий історичний прорив, квантовий стрибок на зовсім інший рівень розвитку. За цей шанс заплачено найвищу ціну… Не маємо права його змарнувати», - переконаний п'ятий Президент України.
    «Можемо із чистого аркуша написати як має бути. Написати, а потім зробити. Все те, до чого не доходили руки раніше, можемо, не озираючись, робити тепер. Прямо зараз - глибоко осмислювати і в деталях планувати, після перемоги - негайно втілювати», - наголосив він.
    Порошенко вважає, що Україна має шукати нові промислові галузі, які будуть наповнювати державний бюджет і стимулювати розвиток економіки, а також повинна не відновлювати у старому вигляді традиційні галузі, а модернізувати їх.
    «Візьмемо промисловість і типових донедавна найбільших наповнювачів бюджету. Це була металургія, заводи-гіганти - їхня філософія лишилася нам від срср, вони завдавали шкоди екології, не відповідали технологічному рівню XXI століття, споживали неймовірні обсяги потужностей енергетики», - зазначає він.
    .«Те, що ми втратили багато що з промисловості ХХ століття, дає нам можливість будувати промисловість з середини ХХІ століття. І в цьому буде конкурентна перевага України», - переконаний Порошенко.
    Він зауважив: минулий рік показав, що світ куди більше залежить від українського збіжжя, аніж від металу. «Дефіцит продовольства буде лише зростати, сільгоспземлі та вода вже стали неоціненним стратегічним ресурсом», - наголошує Порошенко.
    «Ще приклад. Українські надра містять до 10% світових запасів літію. Специфіка взаємин із Китаєм вже спричинила світовий дефіцит чіпів, то чому б не зробити розташування виробничих майданчиків в Україні економічно вигіднішим, ніж в Піднебесній?», - зауважив він.
    «Україна будуватиме найпотужнішу армію і Військово-промисловий комплекс в Європі - бо ми форпост. ******* національна безпека спирається на власну науку, технології, виробництво. Причому «і собі, і людям». Українські двигуни в турецьких безпілотниках довели: ми можемо і перспективи великі», - підкреслив Порошенко.

    «Світ відчув загрозу авторитарних режимів і почав усвідомлювати помилку беззбройності, тож буде нарощувати м'язи. Україна може бути не лише споживачем в цьому процесі, а й постачальником», - пояснив п'ятий Президент України.
    Також важливим напрямком розвитку стане повоєнна відбудова зруйнованих міст і містечок. «Наші населені пункти переважно росли за інерцією правил і логіки, що була закладена за срср. Звідти теплотраси, що втратами енергії обігрівають траву взимку; застарілий морально і фізично житловий фонд; промзони посеред житлових кварталів; дефіцит зелених насаджень. Зруйновані населені пункти потрібно буде не відновлювати, а заново створювати в іншому, ********* форматі. Починайте це робити зараз, безкомпромісно, за найвищою планкою вимог. Зберігаючи децентралізацію», - пише він.
    «Як показує досвід післявоєнної відбудови багатьох держав, вони здатні дуже швидко не лише поставати з попелу, але й ставати новими технологічними гігантами, державами-лідерами», - переконаний Порошенко.
  • Maxim Ak-Murza
    На фронте, особенно зимой, горячий душ хотя бы раз в 3-4 дня - великая вещь. И для здоровья, и для морали.
  • 5 копійок
    Зеля, де ти там? Порох тебе обходить на віражу піара. Паднажмііі!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини