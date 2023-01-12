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Розграбований окупантами херсонський музей просить українців надсилати світлини експонатів, зроблені до повномасштабної війни. ФОТО

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Херсонський художній музей просить відвідувачів надсилати фото, зроблені в його залах до початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці закладу, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що у третю середу січня у світі відзначається День музейних селфі, коли можна безплатно прийти до будь-якого музею та сфотографуватися з улюбленим експонатом, проте цьогоріч заклад не може провести цю подію, оскільки багато експонатів були вивезені окупантами, а будівля знаходиться на реставрації.

Заклад пропонує відвідувачам надсилати фото з минулих років, аби підтримати Херсонський художній музей.

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"Ваші селфі, зроблені в музеї до початку повномасштабної війни, до окупації Херсона, є історичними документами. Поділиться ними з музеєм і всім світом!", - йдеться у повідомленні.

За умовами участі, 18 січня треба запостити у соцмережах (Facebook, Instagram, Twitter) старі фото з музею з хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Заклад, своєю чергою, обіцяє зібрати всі фото на офіційних сторінках музею.

Також у повідомленні зазначається, що символ Museum Selfie Day від Херсонського художнього музею - бюст молодої дівчини флорентійського скульптора Еміліо Фіаскі - також був вивезений окупантами під виглядом "евакуації".

Розграбований окупантами херсонський музей просить українців надсилати світлини експонатів, зроблені до повномасштабної війни 01
Розграбований окупантами херсонський музей просить українців надсилати світлини експонатів, зроблені до повномасштабної війни 02

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Нагадаємо, окупанти з 31 жовтня по 3 листопада під виглядом "евакуації" розграбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

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Топ коментарі

  • valeentina pavlenko
    Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
  • valeentina pavlenko
    Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
  • Наталия Гончар
    Не в тему, але пишу сюди тому до саме Херсон слуги здали ворогу й саме канал Рада та увесь Марафон ~ це кроки до зачморення мізків по прикладу рашистів

    «Парламентский телеканал «Рада» Управделами Верховной Рады 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией «Кинокит» на производство программ для Телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наши деньги.
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