Розграбований окупантами херсонський музей просить українців надсилати світлини експонатів, зроблені до повномасштабної війни. ФОТО

Херсонський художній музей просить відвідувачів надсилати фото, зроблені в його залах до початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці закладу, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що у третю середу січня у світі відзначається День музейних селфі, коли можна безплатно прийти до будь-якого музею та сфотографуватися з улюбленим експонатом, проте цьогоріч заклад не може провести цю подію, оскільки багато експонатів були вивезені окупантами, а будівля знаходиться на реставрації.

Заклад пропонує відвідувачам надсилати фото з минулих років, аби підтримати Херсонський художній музей.

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"Ваші селфі, зроблені в музеї до початку повномасштабної війни, до окупації Херсона, є історичними документами. Поділиться ними з музеєм і всім світом!", - йдеться у повідомленні.

За умовами участі, 18 січня треба запостити у соцмережах (Facebook, Instagram, Twitter) старі фото з музею з хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Заклад, своєю чергою, обіцяє зібрати всі фото на офіційних сторінках музею.

Також у повідомленні зазначається, що символ Museum Selfie Day від Херсонського художнього музею - бюст молодої дівчини флорентійського скульптора Еміліо Фіаскі - також був вивезений окупантами під виглядом "евакуації".





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Нагадаємо, окупанти з 31 жовтня по 3 листопада під виглядом "евакуації" розграбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.