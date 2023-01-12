ЗРК "С-300/400" та ЗРГК "Панцир": Свіжі супутникові знімки військового аеродрому у "Зябровці" в Білорусі. ФОТО

Росіяни продовжують облаштування аеродрому "Зябровка" під Гомелем під виконання бойових завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Беларускі Гаюн з посиланням на військового аналітика Конрада Музику, який опублікував свіжі супутникові знімки військового аеродрому в Зябровці (Гомельська область, Білорусь), які зробив супутник Airbus 7 січня 2023 року.

На свіжих фото можна помітити дивізіон з 9 одиниць зенітно-ракетних комплексів "С-300/400", які там стоять уже тривалий час, ЗРГК "Панцир", який стоїть на насипу ґрунту, вантажівки, а також кілька радарів, які Rochan Consulting визначили як 76N6 та 64N6E.

Говорячи про радари, нагадаємо, що раніше ми визначали, що у Зябровці розміщені низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6, радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е, а також апаратний контейнер Ф52 для операторів.

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У сухому залишку, нові супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябровка" продовжує розташовуватися база ЗС РФ.







