225 українців прибули в Іспанію для проходження військової підготовки. ФОТО
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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес особисто зустріла групу з 225 громадян України, які прибули для проходження військової підготовки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Роблес зустріла українців на військовій базі Торрехон, що неподалік від Мадрида, у супроводі начальника Генерального штабу ЗС Іспанії Теодоро Лопеса Кальдерона та посла України Сергія Погорельцева.
"Для мене велика честь вітати їх тут, в Іспанії. Іспанія відчуває себе дуже близькою до всього українського народу з 24 лютого", – сказала міністр, висловивши своє захоплення "героїзмом, хоробрістю і тим, як вони захищають свою країну".