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225 українців прибули в Іспанію для проходження військової підготовки. ФОТО

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес особисто зустріла групу з 225 громадян України, які прибули для проходження військової підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

225 українців прибули в Іспанію для проходження військової підготовки 01

Роблес зустріла українців на військовій базі Торрехон, що неподалік від Мадрида, у супроводі начальника Генерального штабу ЗС Іспанії Теодоро Лопеса Кальдерона та посла України Сергія Погорельцева.

"Для мене велика честь вітати їх тут, в Іспанії. Іспанія відчуває себе дуже близькою до всього українського народу з 24 лютого", – сказала міністр, висловивши своє захоплення "героїзмом, хоробрістю і тим, як вони захищають свою країну".

Також читайте: Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії, – міністр оборони Роблес

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    ЗРК Хок и Аспид, 105мм гаубицы ждут наших парней.
  • Opera GX
    Франко не позволил. красножопым просталинским бригадам построить в Испании колхозы = спас Испанию от террора и голода.
  • Ap Kats
    Іспанія нас колосально підтримує у цій війні, за що їм велика дяка!
    Цікаво природа такої підтримки, це через те що козломорді свинособаки свого часу спонсорували диктатора Франко?
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