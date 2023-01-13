"Історія показує, як часто закінчують диктатори": у Стокгольмі "повісили" опудало Ердогана, послу Швеції передали ноту. ФОТО

Туреччина викликала посла Швеції у зв’язку з демонстрацією в Стокгольмі. Опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене догори ногами.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами турецького дипломатичного джерела, посла Швеції у Туреччині Стаффана Херрстрома викликали до міністерства закордонних справ і передали ноту Анкари.

"Було підкреслено наше очікування на те, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки", — зазначило джерело.

У МЗС Швеції підтвердили, що посла викликали до міністерства закордонних справ в Анкарі, але відмовилися повідомити подробиці інциденту.

Акцію протесту провели представники курдської організації Комітет Рожави. На ній опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, підвісили вниз головою.

"Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердоган: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксім", — йдеться у повідомленні представників Комітету Рожави у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані, - Столтенберг

Як раніше повідомлялося, Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча вона виконала умови, як заявив Столтенберг.

Зі свого боку Туреччина висловлює розчарування тим, що суд у Швеції відмовив у видачі всіх, кого в Туреччині називають "терористами", і президент Реджеп Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що зараз він може схвалити вступ до НАТО лише Фінляндії, але не Швеції.